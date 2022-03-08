S&P понизило до "CCC-" рейтинги 52 российских компаний и корпораций: список
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте 52 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства, связи, следует из данных, опубликованных агентством.
S&P понизило до "C" и "CCC-" рейтинги ряда крупнейших компаний РФ, включая Газпром, Роснефть, Алросу, X5 Group, Новатэк, Лукойл, Ростелеком, Транснефть, Яндекс, а также РЖД.
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В агентстве пояснили, что это связано со снижением рейтингов России до "CCC-" в иностранной валюте, а также оценки трансфертности и конвертируемости для России.
Понижения рейтингов агентства отражают неопределенность практически всех рейтингуемых российских корпораций и коммунальных компаний, независимо от того, являются ли они государственными или частными компаниями.
Негативный прогноз агентства касается их технической способности своевременно выплачивать долг (проценты и/или основную сумму долга) всем кредиторам и в полном объеме, в связи с мерами, введенными правительством России, независимо от их платежеспособности.
Список корпораций:
- Лукойл
- Алроса
- Газпром
- Газпром капитал
- Газпром нефть
- РОСНЕФТЬ ОЙЛ
- РОСНЕФТЬ ИНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГС
- МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
- Транснефть
- Северсталь
- ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
- ТМК
- НЛМК
- НОВАТЭК
- ЕВРАЗИЙСКОЕ БУРЕНИЕ
- ХОЛДИНГ МЕТАЛЛОИНВЕСТ
- ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНСЫ
- Фосагро
- Петропавловск
- СИБУР ХОЛДИНГ
- ЕВРОХИМ ГРУП
- Полюс
- Евраз
- КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА
- РОСТЕЛЕКОМ
- МОСЭНЕРГО
- Мобильные телесистемы
- СИСТЕМА
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
- РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
- Мегафон
- Совкомфлот
- Х5 РИТЕЙЛ ГРУП
- X5 ФИНАНСЫ
- Водоканал
- ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦМУ
- РУГИДРО
- РОССЕТИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- РОСсети ЦЕНТР,
- Мосводоканал и другие на сайте агентства.
- Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ-" до "CCC-". Кроме того, агентство снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с "BBB-" до "CCC-" с негативным прогнозом.
- 2 марта JPMorgan предупредил, что из-за санкций России может грозить дефолт, а агентство Fitch Rating понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB" с отрицательным прогнозом, отражающим высший долгосрочный риск дефолта.
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