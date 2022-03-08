S&P понизило до "CCC-" рейтинги 52 российских компаний и корпораций: список

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте 52 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства, связи, следует из данных, опубликованных агентством.

S&P понизило до "C" и "CCC-" рейтинги ряда крупнейших компаний РФ, включая Газпром, Роснефть, Алросу, X5 Group, Новатэк, Лукойл, Ростелеком, Транснефть, Яндекс, а также РЖД.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В агентстве пояснили, что это связано со снижением рейтингов России до "CCC-" в иностранной валюте, а также оценки трансфертности и конвертируемости для России.

Понижения рейтингов агентства отражают неопределенность практически всех рейтингуемых российских корпораций и коммунальных компаний, независимо от того, являются ли они государственными или частными компаниями.

Негативный прогноз агентства касается их технической способности своевременно выплачивать долг (проценты и/или основную сумму долга) всем кредиторам и в полном объеме, в связи с мерами, введенными правительством России, независимо от их платежеспособности.

Список корпораций:

- Лукойл

- Алроса

- Газпром

- Газпром капитал

- Газпром нефть

- РОСНЕФТЬ ОЙЛ

- РОСНЕФТЬ ИНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГС

- МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

- Транснефть

- Северсталь

- ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

- ТМК

- НЛМК

- НОВАТЭК

- ЕВРАЗИЙСКОЕ БУРЕНИЕ

- ХОЛДИНГ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

- ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНСЫ

- Фосагро

- Петропавловск

- СИБУР ХОЛДИНГ

- ЕВРОХИМ ГРУП

- Полюс

- Евраз

- КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА

- РОСТЕЛЕКОМ

- МОСЭНЕРГО

- Мобильные телесистемы

- СИСТЕМА

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

- РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

- Мегафон

- Совкомфлот

- Х5 РИТЕЙЛ ГРУП

- X5 ФИНАНСЫ

- Водоканал

- ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦМУ

- РУГИДРО

- РОССЕТИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РОСсети ЦЕНТР,

- Мосводоканал и другие на сайте агентства.

Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ-" до "CCC-". Кроме того, агентство снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с "BBB-" до "CCC-" с негативным прогнозом.

2 марта JPMorgan предупредил, что из-за санкций России может грозить дефолт, а агентство Fitch Rating понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB" с отрицательным прогнозом, отражающим высший долгосрочный риск дефолта.

Читайте также: Россию ждет экономический шок, похожий на кризис 1998 года – JPMorgan

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.