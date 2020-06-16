Спасти экономику. В США запускают программу кредитования Main Street

Федеральная резервная система США открывает регистрацию кредиторов для участия в программе кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает Reuters.

Программа предназначена для компаний с числом сотрудников до 15 000 человек или выручкой до $5 млрд. Всего банки через эту программу смогут выдать кредиты до $600 млрд.

Банки должны зарегистрироваться на специальном портале, и Федрезерв призывает их начать оформлять кредиты немедленно.

Программой руководит Федеральный резервный банк Бостона, ее цель - кредитовать компании, которые могут быть слишком большими для участия в схеме Paycheck Protection Program (PPP) для маленьких компаний, с числом сотрудников до 500 человек.

На разработку и запуск программы кредитования компаний Main Street ФРС ушло почти три месяца. От программы Paycheck Protection Program она отличается также тем, что кредиты нужно будет возвращать, тогда как долги совсем маленьких компаний могут простить, превратив их в гранты.

ФРС дважды корректировала программу, расширив диапазон размеров займов, чтобы сделать ее доступной для большего количества компаний, нуждающихся в помощи для сохранения рабочих мест.

Экономика США завершила самое продолжительное развитие в истории в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса. США выдели на поддержку экономики несколько триллионов долларов. В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.

На днях министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что экономика США уже начала восстанавливаться после пандемии коронавируса и "резко улучшится" в третьем и четвертом кварталах.

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