Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Спасти экономику. В США запускают программу кредитования Main Street

Спасти экономику. В США запускают программу кредитования Main Street
16.06.2020, 10:14

ФРС запускает самую сложную схему кредитования в попытке спасти основу американской экономики от последствий коронавируса

Федеральная резервная система США открывает регистрацию кредиторов для участия в программе кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает Reuters.

Программа предназначена для компаний с числом сотрудников до 15 000 человек или выручкой до $5 млрд. Всего банки через эту программу смогут выдать кредиты до $600 млрд.

Банки должны зарегистрироваться на специальном портале, и Федрезерв призывает их начать оформлять кредиты немедленно.

Программой руководит Федеральный резервный банк Бостона, ее цель - кредитовать компании, которые могут быть слишком большими для участия в схеме Paycheck Protection Program (PPP) для маленьких компаний, с числом сотрудников до 500 человек.

На разработку и запуск программы кредитования компаний Main Street ФРС ушло почти три месяца. От программы Paycheck Protection Program она отличается также тем, что кредиты нужно будет возвращать, тогда как долги совсем маленьких компаний могут простить, превратив их в гранты.

ФРС дважды корректировала программу, расширив диапазон размеров займов, чтобы сделать ее доступной для большего количества компаний, нуждающихся в помощи для сохранения рабочих мест.

  • Экономика США завершила самое продолжительное развитие в истории в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса. США выдели на поддержку экономики несколько триллионов долларов. В первом квартале ВВП США упал на 4,8%. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.
  • На днях министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что экономика США уже начала восстанавливаться после пандемии коронавируса и "резко улучшится" в третьем и четвертом кварталах.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Юрий Тарасовский
Напишите нам
ФРС кредитование бизнеса борьба с коронавирусом
Комментарии
Последние новости
 