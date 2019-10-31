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Средняя зарплата в Украине: Мариуполь обогнал Киев

Средняя зарплата в Украине: Мариуполь обогнал Киев
31.10.2019, 14:10

Министр экономики составил топ-5 городов Украины по уровню средней зарплаты

Мариуполь лидирует в топ-5 городов по уровню средней зарплаты с показателем 17 114 грн. Министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал в Facebook сравнительную таблицу.

"Где самая большая середняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харков и Одесса делят 4 та 5 места (почти одинаковые зарплаты)", - написал Милованов.

По данным Государственного комитета статистики, во втором квартале средняя зарплата в Мариуполе составляла 17 114 грн, тогда как в Киеве - 15 561 грн. 


Однако, предложения по зарплате на сайте вакансий отличаются: Мариуполь уже на пятом месте с 9 500 грн.

  • По данным Госстата, в сентябре средняя заработная плата в Украине составила 10 687 грн, что на 1,4% больше, чем в августе и на 18,2% - в годовом выражении. В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 600 в месяц. Наименьшая средняя зарплата на Буковине - 8340 грн в месяц.

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Тимофей Милованов зарплата средняя зарплата
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