Средняя зарплата в Украине продолжает расти

В июле средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 971 грн, что на 1,7% больше июньской (10 783 грн) и на 19,6% выше, чем зарплата в июле прошлого года (9170 грн).

По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата в июле по сравнению с июнем выросла на 2,4%, а по сравнению с июлем 2018 года - на 9,5%.

По видам экономической деятельности в топ-3 зарплат входят: финансовая, где средняя зарплата составляет 19 459 грн; информация и телекоммуникации - 17 299 грн; госуправление, оборона, страхование - 16 287 грн.

Самый высокий уровень зарплат по-прежнему в Киеве - 16 249 грн, самый низкий - в Херсонской области (8547 грн).

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

По данным анализа деклараций, средняя зарплата в госсекторе в 2018 году составляла 13 350 грн.

Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.



Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.