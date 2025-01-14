США хотят усадить Россию за стол переговоров, использовав $300 млрд как рычаг влияния
Администрация Джо Байдена предложила Европейскому Союзу надежнее заблокировать $300 миллиардов российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет CNN.
План состоит в том, чтобы перевести эти деньги на новый эскроу-счет, который можно будет разблокировать только в рамках мирного соглашения. Это должно стать стимулом для России сесть за стол переговоров.
Как объяснил один из должностных лиц администрации Байдена: "Если хотите вернуть свои деньги, придется прийти и поговорить".
Высшие должностные лица администрации Байдена тесно консультируются по поводу этой идеи с командой избранного президента Дональда Трампа, в том числе с кандидатом на должность госсекретаря сенатором Марко Рубио и конгрессменом Майком Волцом, которого планируют назначить советником по национальной безопасности.
Команда Трампа в целом поддерживает эту стратегию, считая, что это может ускорить завершение войны.
Но европейские партнеры скептически относятся к этой идее из-за возможного нарушения международного права. Американские чиновники предполагают, что Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза Германии, который может стать канцлером, поддержал бы эту идею, но пока у него нет властных полномочий.
Байден планировал обсудить этот вопрос президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Риме, но ее пришлось отменить из-за масштабного пожара в Калифорнии. Поэтому они ограничились телефонным разговором, состоявшимся 10 января.
- В 2024 году страны G7 согласились использовать проценты от замороженных инвестиций как заем для Украины. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Зеленский просил передать эти $300 миллиардов замороженных российских активов Украине для укрепления военной возможности как гарантию безопасности.
- Большая семерка неоднократно заявляла, что связывает разблокирование российских активов с выплатой Россией ущерба, который она нанесла Украине.