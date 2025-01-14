США хотят усадить Россию за стол переговоров, использовав $300 млрд как рычаг влияния

Замороженные активы России могли бы стать рычагом влияния в мирных переговорах, но Евросоюз пока противится

Фото: Белый дом

Администрация Джо Байдена предложила Европейскому Союзу надежнее заблокировать $300 миллиардов российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет CNN.

План состоит в том, чтобы перевести эти деньги на новый эскроу-счет, который можно будет разблокировать только в рамках мирного соглашения. Это должно стать стимулом для России сесть за стол переговоров.

Как объяснил один из должностных лиц администрации Байдена: "Если хотите вернуть свои деньги, придется прийти и поговорить".

Высшие должностные лица администрации Байдена тесно консультируются по поводу этой идеи с командой избранного президента Дональда Трампа, в том числе с кандидатом на должность госсекретаря сенатором Марко Рубио и конгрессменом Майком Волцом, которого планируют назначить советником по национальной безопасности.

Команда Трампа в целом поддерживает эту стратегию, считая, что это может ускорить завершение войны.

Но европейские партнеры скептически относятся к этой идее из-за возможного нарушения международного права. Американские чиновники предполагают, что Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза Германии, который может стать канцлером, поддержал бы эту идею, но пока у него нет властных полномочий.

Байден планировал обсудить этот вопрос президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Риме, но ее пришлось отменить из-за масштабного пожара в Калифорнии. Поэтому они ограничились телефонным разговором, состоявшимся 10 января.