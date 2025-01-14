США хочуть посадити Росію за стіл переговорів, використавши $300 млрд як важіль впливу

Заморожені активи Росії могли б стати важелем впливу у мирних переговорах, але Євросоюз поки опирається

Фото: Білий дім

Адміністрація Джо Байдена запропонувала Європейському Союзу надійніше заблокувати $300 мільярдів російських активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише CNN.

План полягає в тому, щоб переказати ці гроші на новий ескроу-рахунок, який можна буде розблокувати лише в рамках мирної угоди. Це має стати стимулом для Росії сісти за стіл переговорів.

Як пояснив один із посадовців адміністрації Байдена: "Якщо хочете повернути свої гроші, доведеться прийти й поговорити".

Вищі посадовці адміністрації Байдена тісно консультуються щодо цієї ідеї з командою обраного президента Дональда Трампа, зокрема з сенатором Марко Рубіо, який є кандидатом на посаду держсекретаря, та конгресменом Майком Волцом, якого планують призначити радником із національної безпеки.

Команда Трампа загалом підтримує цю стратегію, бо вважає, що це може прискорити завершення війни.

Але європейські партнери скептично ставляться до цієї ідеї через можливе порушення міжнародного права. Американські чиновники припускають, що Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини, який може стати канцлером, підтримав би цю ідею, але поки що він не має владних повноважень.

Байден планував обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі в Римі, але її довелося скасувати через масштабну пожежу в Каліфорнії. Тому вони обмежилися телефонною розмовою, яка відбулася 10 січня.