США и Китай договорились на 90 дней снизить пошлины на 115 процентных пунктов

В торговой войне двух крупнейших экономик мира временная пауза на 90 дней

Фото: EPA / MARK SCHIEFELBEIN

Соединенные Штаты Америки и Китай по итогам переговоров в Женеве 10-11 мая договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Американские пошлины будут снижены с 145% до 30% (базовая ставка 10% + 20% "фентаниловых" пошлин), а Китай – с 125% до 10%, уточняют Reuters и Bloomberg.

Китай также откажется от нетарифных мер против импорта из США.

После снижения пошлин стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Представителем от Китая будет вице-премьер Хэ Лифэн, от США — министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

Переговоры будут проводиться поочередно в Китае и США или в третьей стране с согласия сторон.