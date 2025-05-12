США и Китай договорились на 90 дней снизить пошлины на 115 процентных пунктов
Соединенные Штаты Америки и Китай по итогам переговоров в Женеве 10-11 мая договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Американские пошлины будут снижены с 145% до 30% (базовая ставка 10% + 20% "фентаниловых" пошлин), а Китай – с 125% до 10%, уточняют Reuters и Bloomberg.
Китай также откажется от нетарифных мер против импорта из США.
После снижения пошлин стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Представителем от Китая будет вице-премьер Хэ Лифэн, от США — министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.
Переговоры будут проводиться поочередно в Китае и США или в третьей стране с согласия сторон.
- В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в пределах 10-50%. Получив запросы на переговоры от более чем 75 стран, США приостановили их действие на 90 дней (для большинства стран будет применяться пошлина в 10%).
- Для Китая, ответившего повышением на повышение, ставка "взаимной" пошлины выросла до 125% (а вместе с предыдущими пошлинами – 145%).