США і Китай домовилися на 90 днів знизити мита на 115 відсоткових пунктів

У торговій війні двох найбільших економік світу тимчасова пауза на 90 днів

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Сполучені Штати Америки й Китай за підсумками переговорів у Женеві 10-11 травня домовилися про взаємне зниження мит строком на 90 днів. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Американські мита будуть знижені зі 145% до 30% (базова ставка 10% + 20% "фентанилових" мит), а Китай — зі 125% до 10%, уточнюють Reuters і Bloomberg.

Китай також відмовиться від нетарифних заходів проти імпорту зі США.

Після зниження мит сторони створять механізм для продовження обговорень економічних і торговельних відносин. Представником від Китаю буде віцепрем'єр Хе Ліфен, від США — міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Грір.

Переговори відбуватимуться почергово в Китаї та США або в третій країні за згодою сторін.