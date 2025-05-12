США і Китай домовилися на 90 днів знизити мита на 115 відсоткових пунктів
Сполучені Штати Америки й Китай за підсумками переговорів у Женеві 10-11 травня домовилися про взаємне зниження мит строком на 90 днів. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Американські мита будуть знижені зі 145% до 30% (базова ставка 10% + 20% "фентанилових" мит), а Китай — зі 125% до 10%, уточнюють Reuters і Bloomberg.
Китай також відмовиться від нетарифних заходів проти імпорту зі США.
Після зниження мит сторони створять механізм для продовження обговорень економічних і торговельних відносин. Представником від Китаю буде віцепрем'єр Хе Ліфен, від США — міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Грір.
Переговори відбуватимуться почергово в Китаї та США або в третій країні за згодою сторін.
- На початку квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження "взаємних" мит у межах 10-50%. Отримавши запити на переговори від понад 75 країн, США призупинили їх дію на 90 днів (для більшості країн застосовуватиметься мито в 10%).
- Для Китаю, який відповів підвищенням на підвищення, ставка "взаємного" мита зросла до 125% (а разом із попередніми митами – 145%).