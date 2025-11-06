США: Иран с начала года передал Хезболле $1 млрд

Фото: EPA / WAEL HAMZEH

Министерство финансов США в четверг, 6 ноября, объявило о введении санкций против финансового крыла Хезболлы (ливанской парамилитарной исламистской организации), которое помогало переправлять миллионы долларов из Ирана через обменные пункты в Ливане. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), с января 2025 года иранский Корпус стражей исламской революции передал Хезболле более $1 млрд, в основном через обменные компании, которые используют наличную экономику Ливана.

Санкции введены против лиц, которые, по данным США, руководят этими операциями.

Это Осама Джабер, который лично собирал и конвертировал десятки миллионов долларов через обменники с сентября 2024 по февраль 2025 года; Джафар Мухаммад Касир, который руководит финансовой командой организации; и Самер Касбар, директор компании-прикрытия Хезболлы под названием Hokoul SAL.

"Ливан имеет возможность быть свободным, процветающим и безопасным, но это возможно только при условии полного разоружения Хезболлы и прекращения иранского финансирования и контроля", – сказал заместитель министра финансов США Джон Херли.

Согласно санкциям, вся собственность этих лиц на территории США блокируется, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые финансовые операции.