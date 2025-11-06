США: Іран з початку року передав Хезболлі $1 млрд

Фото: EPA / WAEL HAMZEH

Міністерство фінансів США у четвер, 6 листопада, оголосило про запровадження санкцій проти фінансового крила Хезболли (ліванської парамілітарної ісламістської організації), яке допомагало переправляти мільйони доларів з Ірану через обмінні пункти в Лівані. Про це повідомляється на сайті міністерства.

За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), з січня 2025 року іранський Корпус вартових ісламської революції передав Хезболлі понад $1 млрд, переважно через обмінні компанії, які використовують готівкову економіку Лівану.

Санкції запроваджено проти осіб, які, за даними США, керують цими операціями.

Це Осама Джабер, який особисто збирав і конвертував десятки мільйонів доларів через обмінники з вересня 2024 до лютого 2025 року; Джафар Мухаммад Касір, який керує фінансовою командою організації; та Самер Касбар, директор компанії-прикриття Хезболли під назвою Hokoul SAL.

"Ліван має можливість бути вільним, успішним і безпечним, але це можливо лише за умови повного роззброєння Хезболли та припинення іранського фінансування й контролю", – сказав заступник міністра фінансів США Джон Герлі.

Згідно з санкціями, вся власність цих осіб на території США блокується, а американським громадянам і компаніям заборонено вести з ними будь-які фінансові операції.