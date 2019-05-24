США могут ввести тарифы на товары из манипулирующих валютой стран

В Министерстве торговли США заявили, что предлагают ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые недооценивают свои валюты по отношению к доллару. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве заявили, что предложенное правило изменит обычный процесс компенсационных пошлин для стран, манипулирующих курсами своих валют. Чиновники администрации Трампа считают, что китайский юань, например, недооценен по отношению к доллару, несмотря на торговую войну США и Китая, которая, по словам экспертов, подорвала стоимость юаня.

Новые правила могут коснуться не только китайских товаров, но продукции из Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Швейцарии. Все эти страны были включены в "контрольный список" полугодового валютного отчета Министерства финансов США, в котором отслеживаются интервенции валютного рынка, высокий профицит счета текущих операций в мире и высокий профицит торгового баланса.

"Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям", - сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Однако в Министерстве торговли не определили конкретные критерии, которые будут использовать для оценки того, была ли цена продукта в США искусственно занижена из-за недооценки валюты.

Напомним, что в рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist украинская гривня оказалась одной из самых недооцененных валют в мире.