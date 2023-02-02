США передадут Украине средства из российско-американского инвестиционного фонда

Инвестиционный фонд США-Россия (TUSRIF) в партнерстве с Конгрессом США переведет более $154 млн в поддержку тех, кто больше всего пострадал от войны Путина против Украины. Об этом сообщает пресс-служба агентства США по международному развитию USAID.

$135 млн будет выделено на восстановление экономики Украины и Молдовы.

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"Нападение Кремля на украинский народ разрушило украинскую экономику, которая, как ожидается, сократится в этом году более чем на 45%. На Молдову также серьезно повлияли побочные эффекты войны, в частности повышенная инфляция, что привело к росту стоимости жизни. Немедленная поддержка частного сектора в Украине и Молдове имеет решающее значение для укрепления обеих стран, поскольку они защищаются от путинской агрессии", – говорится в сообщении.

Благодаря этим средствам партнерский фонд USAID – Western NIS Enterprise Fund – сможет поддержать устойчивый частный сектор, который создаст рабочие места, поможет оживить сельское хозяйство и производственный сектор. Эта поддержка поможет Украине и Молдове продолжать модернизировать и развивать свою экономику, а также следовать своим европейским путем, подчеркивают в сообщении.

Кроме того, $18 млн будут направлены на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России.

"Фонд США-Россия солидарен со смелыми российскими людьми, выступающими против полномасштабного вторжения Кремля в Украину, и в дальнейшем будет поддерживать российские независимые СМИ, правозащитников и гражданское общество, в том числе тех, кто сейчас находится в изгнании. USAID является гордым партнером в этих усилиях", – говорится в сообщении.

Правительство Японии выделило $170 млн на восстановление Украины.

Наталія Софієнко

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