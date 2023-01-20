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США планируют в ближайшие недели начать передавать Украине конфискованные активы РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 09:07
США планируют в ближайшие недели начать передавать Украине конфискованные активы РФ - Фото
Госдепартамент США, Вашингтон (Фото: depositphotos.com)

Министерство юстиции США планирует в ближайшие месяцы начать передачу Украине части конфискованных российских активов через Госдеп. Об этом заявил директор оперативной группы Министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс, передает Укринформ.

В законе об американском госбюджете на 2023 год министерству юстиции разрешили через государственного секретаря передавать конфискованные российские средства в пользу Украины.

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Адамс уточнил, что под это правило не подпадают активы, изъятые из-за нарушений экспортного контроля.

"Это не "серебряный шар", но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи [конфискованных активов] от Министерства юстиции Госдепартаменту в ближайшие недели и месяцы", – отметил он.

  • 2 декабря ЕК выдвинула предложение совершить обход санкций уголовным преступлением на всей территории Европейского союза.
  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов – $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.
  • Европейский Союз изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины.
Наталія Софієнко
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