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США подозревают Credit Suisse в игнорировании санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 21:38
США подозревают Credit Suisse в игнорировании санкций против России - Фото
Фото: depositphotos.com

Представители Конгресса США проверяют соблюдение крупным швейцарским банком Credit Suisse Group санкций, связанных с вторжением России в Украину, и попросили банк предоставить всю соответствующую документацию, сообщает Reuters. 

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Глава швейцарского банка Credit Suisse Group AG Томас Готтштайн получил запрос о предоставлении информации о выдаче кредитов и финансирования яхт и частных самолетов лицам, которые попали под санкции.

Credit Suisse попросили выполнить требования до 11 апреля, и им необходимо будет отправить документы с января 2017 года по сегодняшний день.

Расследование началось после недавних сообщений о том, что Credit Suisse дал указание хедж-фондам и инвесторам уничтожить информацию, связанную с его отношениями с клиентами.

В то же время, согласно отчету банка, Credit Suisse не принимает новых российских клиентов после вторжения России в Украину.

  • 2 марта FT сообщало, что Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его состоятельных клиентов.

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Наталия Фреик
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