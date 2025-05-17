США потеряли идеальный кредитный рейтинг от Moody's, который держался более 100 лет

Белый дом (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

Рейтинговое агентство Moody's 16 мая снизило кредитный рейтинг США на один уровень – с "Aaa" до "Aa1" – с изменением прогноза с негативного на стабильный. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

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Moody's – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств вместе с Fitch и S&P.

Агентство впервые присвоило Соединенным Штатам безупречный рейтинг "Ааа" в 1919 году и стало последним из "большой тройки", кто ухудшил его, указывает Reuters.

Основными причинами снижения рейтинга стали значительный рост государственного долга США за последнее десятилетие и постоянный бюджетный дефицит. Агентство также отмечает рост расходов на обслуживание долга и неспособность правительств США и Конгресса согласовать меры, чтобы изменить эту тенденцию.

По прогнозам Moody's, федеральный дефицит США вырастет почти до 9% ВВП к 2035 году (по сравнению с 6,4% в 2024), а долг – до 134% ВВП (по сравнению с 98% в 2024). Обслуживание долга будет поглощать около 30% доходов к 2035 году (по сравнению с 18% в 2024 году).

Несмотря на понижение рейтинга, агентство отмечает, что США сохраняют значительные кредитные преимущества. Они обладают большой, устойчивой и динамичной экономикой, а доллар США продолжает играть роль мировой резервной валюты.

Moody's также считает эффективной денежно-кредитную политику под руководством независимой Федеральной резервной системы.

Белый дом перевел ответственность за снижение рейтинга на предыдущую администрацию и обвинил Moody's в предвзятости.

"Администрация Трампа и республиканцы сосредоточены на исправлении беспорядка, который оставил Байден, путем устранения расточительства, мошенничества и злоупотреблений в правительстве, а также на принятии единого, большого, прекрасного законопроекта, чтобы вернуть наше государство в порядок. Если бы Moody's имело хоть какое-то доверие, они бы не молчали, когда в течение прошлых четырех лет разворачивалась фискальная катастрофа", – сказал в пятницу представитель Белого дома Куш Десаи.