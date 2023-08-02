Fitch впервые ухудшило кредитный рейтинг США

Агентство Fitch 1 августа ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США – с "AAA" до "AA+". Причины такого решения – ухудшение бюджетных показателей и рост государственного долга, сообщается на сайте агентства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Fitch – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств вместе с Moody's и S&P.



В мае 2023 года оно сообщило, что может снизить рейтинг США, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит государственного долга. И хотя в Конгрессе в последнюю минуту все-таки нашли компромисс по госдолгу, Fitch все равно решило ухудшить американский рейтинг.

"Снижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое ухудшение фискальных показателей в ближайшие три года, большой и все больший государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА", за последние два десятилетия, что проявлялось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать только в последний момент", – говорится в сообщении Fitch.

Самый высокий рейтинг США держался с 1994 года.

Последний раз Fitch пересматривало рейтинг США в октябре 2013 года, когда также были проблемы с повышением лимита госдолга; тогда понижения так и не произошло.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета Соединенных Штатов в 2023 году увеличился до 6,3% ВВП с 3,7% в предыдущем году. Это связано с понижением доходов в федеральном бюджете, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит снизится до 6,6% ВВП, но в 2025 году снова подскочит – до 6,9%, прогнозирует агентство.

Кроме того, в текущем году ожидается общий дефицит органов государственной власти и местных органов власти на уровне 0,6% ВВП после небольшого профицита в 0,2% ВВП в 2022 году.

Показатель госдолга в 2023 году, по прогнозам Fitch, выйдет на уровень 112,9% от ВВП. Это меньше, чем пиковые 122,3% в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, но существенно выше допандемийных уровней.

Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение долга к ВВП достигнет 118,4%. Это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала решение Fitch необоснованным и основанным на устаревших данных.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что решение снизить рейтинг США в тот момент, когда президент Джо Байден обеспечил самое активное восстановление среди крупнейших экономик мира, противоречит здравому смыслу.

"И очевидно, что экстремизм чиновников-республиканцев – от поддержки дефолта до подрыва правления и демократии, попыток увеличить налоговые льготы для богачей и корпораций, расширяющих дефицит, – является постоянной угрозой для нашей экономики", – сказала она.