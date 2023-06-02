Сенат США принял законопроект о лимите госдолга: это окончательно снимает угрозу дефолта
Сенат США большинством голосов принял законопроект, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны. Об этом сообщается на его сайте.
"Нам удалось предотвратить катастрофический дефолт, который бы разрушил нашу экономику. Мы сняли с повестки дня худшие пункты республиканского плана MAGA", – заявил после голосования лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.
Теперь документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Он намерен сделать это уже в пятницу.
Принятие сенатом законопроекта приветствовала министр финансов Джанет Йеллен.
"Я рада, что под руководством президента Байдена Конгресс принял двухпартийный закон о приостановке лимита госдолга и предотвращении первого в истории дефолта Соединенных Штатов", – сказала глава Минфина.
Она добавила, что законопроект "полностью защищает доверие и кредитоспособность Соединенных Штатов и сохраняет наше финансовое лидерство, которое имеет решающее значение для нашего экономического роста и стабильности".
- Действие лимита госдолга США приостанавливается до 1 января 2025 года.
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