Сенат США принял законопроект о лимите госдолга: это окончательно снимает угрозу дефолта

Сенат США большинством голосов принял законопроект, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны. Об этом сообщается на его сайте.

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"Нам удалось предотвратить катастрофический дефолт, который бы разрушил нашу экономику. Мы сняли с повестки дня худшие пункты республиканского плана MAGA", – заявил после голосования лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.

Теперь документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Он намерен сделать это уже в пятницу.

Принятие сенатом законопроекта приветствовала министр финансов Джанет Йеллен.

"Я рада, что под руководством президента Байдена Конгресс принял двухпартийный закон о приостановке лимита госдолга и предотвращении первого в истории дефолта Соединенных Штатов", – сказала глава Минфина.

Она добавила, что законопроект "полностью защищает доверие и кредитоспособность Соединенных Штатов и сохраняет наше финансовое лидерство, которое имеет решающее значение для нашего экономического роста и стабильности".