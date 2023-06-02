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Сенат США принял законопроект о лимите госдолга: это окончательно снимает угрозу дефолта

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 09:51
Сенат США принял законопроект о лимите госдолга: это окончательно снимает угрозу дефолта - Фото
Чак Шумер (Фото: EPA)

Сенат США большинством голосов принял законопроект, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны. Об этом сообщается на его сайте.

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Проект, разработанный по итогам переговоров президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, проголосовали 63 сенатора, 36 были "против".

"Нам удалось предотвратить катастрофический дефолт, который бы разрушил нашу экономику. Мы сняли с повестки дня худшие пункты республиканского плана MAGA", – заявил после голосования лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер.

Теперь документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Он намерен сделать это уже в пятницу.

Принятие сенатом законопроекта приветствовала министр финансов Джанет Йеллен.

"Я рада, что под руководством президента Байдена Конгресс принял двухпартийный закон о приостановке лимита госдолга и предотвращении первого в истории дефолта Соединенных Штатов", – сказала глава Минфина.

Она добавила, что законопроект "полностью защищает доверие и кредитоспособность Соединенных Штатов и сохраняет наше финансовое лидерство, которое имеет решающее значение для нашего экономического роста и стабильности".

  • Действие лимита госдолга США приостанавливается до 1 января 2025 года.
Андрей Водяный
СШАсенатгосдолгдефолт
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