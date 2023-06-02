Сенат США підтримав законопроєкт про ліміт держборгу: це остаточно знімає загрозу дефолту

Сенат США більшістю голосів ухвалив законопроєкт, який призупиняє дію ліміту державного боргу країни. Про це повідомляється на його сайті.

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Проєкт, який розробили за підсумками переговорів президента США Джо Байдена і спікера Палати представників Кевіна Маккарті, проголосували 63 сенатори, 36 були "проти".

"Нам вдалося запобігти катастрофічному дефолту, який би зруйнував нашу економіку. Ми зняли з порядку денного найгірші пункти республіканського плану MAGA", – заявив після голосування лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер.

Тепер документ вирушить на підпис президенту США Джо Байдену. Він збирається зробити це вже в п'ятницю.

Ухвалення сенатом законопроєкту привітала пані міністр фінансів Джанет Єллен.

"Я рада, що під керівництвом президента Байдена Конгрес ухвалив двопартійний закон про призупинення ліміту держборгу та запобігання першому в історії дефолту Сполучених Штатів", – сказала глава Мінфіну.

Вона додала, що законопроєкт "повністю захищає довіру та кредитоспроможність Сполучених Штатів та зберігає наше фінансове лідерство, яке має вирішальне значення для нашого економічного зростання та стабільності".