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Fitch вперше погіршило кредитний рейтинг США

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 09:37
Fitch вперше погіршило кредитний рейтинг США - Фото
Фото: Міністерство торгівлі США

Агентство Fitch 1 серпня погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США – з "AAA" до "AA+". Причини такого рішення – погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу, повідомляється на сайті агентства.

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Fitch – одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств разом з Moody’s і S&P.

У травні 2023 року воно повідомило, що може знизити рейтинг США, якщо Конгрес не підвищить або не призупинить ліміт державного боргу. І хоча у Конгресі в останню хвилину все-таки знайшли компроміс щодо держборгу, Fitch все одно вирішило погіршити американський рейтинг.

"Зниження рейтингу Сполучених Штатів відображає очікуване погіршення фіскальних показників у найближчі три роки, великий та все більший державний борг, а також погіршення якості управління, порівнюючи з іншими країнами, що мають рейтинги "АА" і "ААА", за останні два десятиліття, що проявлялося у постійних політичних протистояннях навколо питання про ліміт держборгу, які вдається врегулювати лише в останній момент", – йдеться у повідомленні Fitch.

Найвищий рейтинг США тримався з 1994 року.

Востаннє Fitch переглядало рейтинг США у жовтні 2013 року, коли також були проблеми з підвищенням ліміту держборгу; тоді пониження так і не сталося.

За оцінками Fitch, дефіцит держбюджету Сполучених Штатів у 2023 році збільшився до 6,3% ВВП з 3,7% у попередньому році. Це пов'язано зі зниженням доходів у федеральному бюджеті, новими витратами та збільшенням вартості обслуговування боргу на тлі зростання відсоткових ставок. У 2024 році дефіцит знизиться до 6,6% ВВП, але у 2025 році знову підскочить до 6,9%, прогнозує агентство.

Крім того, цього року очікується загальний дефіцит органів державної влади та місцевих органів влади на рівні 0,6% ВВП після невеликого профіциту в 0,2% ВВП у 2022 році.

Показник державного боргу у 2023 році, за прогнозами Fitch, вийде на рівень 112,9% від ВВП. Це менше, ніж пікові 122,3% у розпал пандемії коронавірусу у 2020 році, але істотно вище допандемійних рівнів.

Fitch прогнозує, що до 2025 року співвідношення боргу до ВВП сягне 118,4%. Це у два з половиною рази вище середнього показника для країн, які мають рейтинг "ААА".

Міністерка фінансів США Джанет Єллен назвала рішення Fitch необґрунтованим та заснованим на застарілих даних.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що рішення знизити рейтинг США у той момент, коли президент Джо Байден забезпечив найактивніше відновлення серед найбільших економік світу, суперечить здоровому глузду.

"І очевидно, що екстремізм чиновників-республіканців – від підтримки дефолту до підриву урядування та демократії, спроб збільшити податкові пільги для багатіїв та корпорацій, що розширюють дефіцит, – є постійною загрозою для нашої економіки", – сказала вона.

Андрій Водяний
сшаFitchкредитний рейтинг
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