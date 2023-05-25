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Fitch поставило на пересмотр кредитный рейтинг США из-за угрозы дефолта

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 09:36
Fitch поставило на пересмотр кредитный рейтинг США из-за угрозы дефолта - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения в связи с приближением 1 июня – даты, после которой страна может допустить дефолт по своим обязательствам. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Fitch – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и S&P – сообщило, что может снизить рейтинг США, который сейчас находится на самом высоком уровне 'AAA', если Конгресс не повысит или не приостановит лимит государственного долга.

"Fitch все еще ожидает, что вопрос лимита государственного долга будет решен до дня Х. Однако мы считаем, что риски того, что лимит долга не будет повышен или приостановлен, повысились. Следовательно, правительство может начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам", – предупредило агентство.

В таком случае суверенный рейтинг дефолта эмитента снизят до уровня ограниченного дефолта ('RD'), рейтинг бумаг, по которым США не заплатят – до дефолтного уровня ('D'), а рейтинг бумаг с выплатами в течение следующих 30 дней – до мусорного уровня ('CCC').

Последний раз Fitch ставил рейтинг США на пересмотр в октябре 2013 года, когда также были проблемы с повышением лимита госдолга; тогда понижения так и не случилось.

Последний на сегодняшний день раунд переговоров о повышении долгового потолка в США состоялся 24 мая. Как сообщает Reuters, встреча между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти длилась четыре часа и будет продолжена позже.

Маккарти заявил, что в переговорах есть прогресс и он надеется на достижение компромисса.

"Мы достигли определенного прогресса в этой работе. Поэтому это очень положительно. Я хочу убедиться, что мы пришли к правильному соглашению. Я вижу, что мы работаем в этом направлении", – сказал он.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер тоже признала, что переговоры были плодотворными. "Если все будет продолжаться в духе доброй воли, мы сможем прийти к согласию", – подчеркнула она на брифинге во время переговоров.

  • Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года. Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов правительство США получило еще несколько месяцев на то, чтобы договориться с Конгрессом. Но если лимит не поднять, США, наконец, могут столкнуться с первым в истории дефолтом.
  • Распри в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.
  • В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.
Андрей Водяный
СШАFitchдефолткредитный рейтинг
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