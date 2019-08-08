США заморозили финансовую помощь другим странам

Администрация Дональда Трампа приказала Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) приостановить перечисление финансовой помощи за рубеж на время проверки деятельности обоих ведомств.

Госдепартамент и USAID должны отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально.

Среди 10 сфер, работа в которых замораживается, - международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территорий. Иностранные государства могут лишиться помощи на $2-4 млрд.

Оказавшиеся под проверкой средства относятся к 2018/19 финансовому году. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет.

Распоряжение выпустили в минувшие выходные, перед началом парламентских каникул, которые продлятся до 9 сентября. По мнению критиков инициативы, это было сделано специально, чтобы законодатели не заблокировали указ Белого дома.