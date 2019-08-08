Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США заморозили финансовую помощь другим странам

США заморозили финансовую помощь другим странам
08.08.2019, 09:51

Госдепартамент и USAID должны отчитаться о затратах на международные программы

Администрация Дональда Трампа приказала Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) приостановить перечисление финансовой помощи за рубеж на время проверки деятельности обоих ведомств.

Госдепартамент и USAID должны отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально.

Среди 10 сфер, работа в которых замораживается, - международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территорий. Иностранные государства могут лишиться помощи на $2-4 млрд.

Оказавшиеся под проверкой средства относятся к 2018/19 финансовому году. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет.

Распоряжение выпустили в минувшие выходные, перед началом парламентских каникул, которые продлятся до 9 сентября. По мнению критиков инициативы, это было сделано специально, чтобы законодатели не заблокировали указ Белого дома.

  • На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн на реформу энергосектора, антикоррупционну реформу, программы по обороне, охране труда и пр.
  • В законопроектах о бюджете Госдепартамента и USAID на 2020 год для Украины предусмотрено $445,7 млн по программе "Международное военное финансирование". Чтобы помощь на эту сумму передали Киеву, документы должен одобрить Сенат, в Конгрессе - согласовать их финальную редакцию, подписать президент США.
Напишите нам
Комментарии
Последние новости
 