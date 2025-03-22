США продали 1000 "золотых карт" за день, привлекая в бюджет $5 миллиардов
США представили новую программу иммиграции – "золотую карту", которая дает иностранцам право на постоянное проживание в стране. Стоимость каждой карты составляет $5 миллионов, и, по словам министра торговли США Говарда Лутника, всего за один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету $5 миллиардов, пишет Financial Ехргеѕѕ.
По прогнозам администрации Дональда Трамп, эта инициатива может принести США $5 триллионов, если будет продан 1 миллион карт. В целом потенциальными покупателями считают 37 миллионов человек в мире, которые могут позволить себе такую инвестицию.
Эта программа является альтернативой EB-5 – инвесторской визе, которую администрация Трампа планирует заменить. Правительство США заявляет, что вырученные средства будут направлены на сокращение национального долга, который превысил $36,2 триллиона.
Чтобы ускорить проверку покупателей, команда Илона Маска разрабатывает специальное программное обеспечение, которое будет запущено в течение двух недель. По словам Лутника, эта система позволит осуществлять проверку "быстрее любой правительственной службы".
Хотя владельцы "золотых карт" могут подать заявку на гражданство, ожидается, что большинство откажется от этого из-за глобального налогообложения США.
- Ранее Bloomberg написал, что в США годами мухлировали с визовой лотереей H-1B: аутсорсинговые фирмы и кадровые агентства подавали множественные и фейковые заявки, уменьшая шансы других работодателей и честно игравших иммигрантов.