США продали 1000 "золотых карт" за день, привлекая в бюджет $5 миллиардов

США продают "золотые карты" за $5 млн, предоставляя право на жительство. За день продали 1000 карт, заработав $5 млрд

Дональд Трамп и Говард Лутник (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

США представили новую программу иммиграции – "золотую карту", которая дает иностранцам право на постоянное проживание в стране. Стоимость каждой карты составляет $5 миллионов, и, по словам министра торговли США Говарда Лутника, всего за один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету $5 миллиардов, пишет Financial Ехргеѕѕ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По прогнозам администрации Дональда Трамп, эта инициатива может принести США $5 триллионов, если будет продан 1 миллион карт. В целом потенциальными покупателями считают 37 миллионов человек в мире, которые могут позволить себе такую инвестицию.

Эта программа является альтернативой EB-5 – инвесторской визе, которую администрация Трампа планирует заменить. Правительство США заявляет, что вырученные средства будут направлены на сокращение национального долга, который превысил $36,2 триллиона.

Чтобы ускорить проверку покупателей, команда Илона Маска разрабатывает специальное программное обеспечение, которое будет запущено в течение двух недель. По словам Лутника, эта система позволит осуществлять проверку "быстрее любой правительственной службы".

Читайте также В каких странах живут самые счастливые люди и какое место занимает Украина?

Хотя владельцы "золотых карт" могут подать заявку на гражданство, ожидается, что большинство откажется от этого из-за глобального налогообложения США.