США продали 1000 "золотих карток" за день, залучивши у бюджет $5 мільярдів

США продають "золоті картки" за $5 млн, надаючи право на проживання. За день продали 1000 карток, заробивши $5 млрд

Дональд Трамп і Говард Лютнік (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

США представили нову програму імміграції – "золоту картку", яка надає іноземцям право на постійне проживання в країні. Вартість кожної картки становить $5 млн, і, за словами міністра торгівлі США Говарда Лютніка, лише за один день було продано 1000 таких карток, що принесло бюджету $5 млрд, пише Financial Ехргеѕѕ.

За прогнозами адміністрації Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США $5 трлн, якщо буде продано 1 млн карток. Загалом потенційними покупцями вважають 37 млн людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію.

Ця програма є альтернативою EB-5 – інвесторської візи, яку адміністрація Трампа планує замінити. Уряд США заявляє, що вторговані кошти будуть спрямовані на скорочення національного боргу, який перевищив $36,2 трлн.

Щоб пришвидшити перевірку покупців, команда Ілона Маска розробляє спеціальне програмне забезпечення, яке буде запущене протягом двох тижнів. За словами Лютніка, ця система дозволить здійснювати перевірку "швидше, ніж будь-яка урядова служба".

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Хоча власники "золотих карток" можуть подати заявку на громадянство, очікується, що більшість відмовиться від цього через глобальне оподаткування США.