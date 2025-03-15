США серьезно пострадают от экономических последствий тарифной войны – Лагард
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предостерегла, что полномасштабная торговая война нанесет серьезный ущерб мировой экономике — и особенно ощутимо ударит по Соединенным Штатам. Об этом она заявила в интервью BBC.
Лагард отметила, что в настоящее время страны только готовятся к ответным мерам на торговую агрессию Дональда Трампа. В то же время, по ее словам, идут переговоры, которые могут предотвратить дальнейшую эскалацию.
Впрочем, если конфликт обострится, это будет иметь разрушительные последствия для всех, подчеркнула глава ЕЦБ.
"Если мы дойдем до настоящей торговой войны, которая существенно притормозит международную торговлю, это будет иметь серьезные последствия. Для роста экономики по всему миру, для уровня цен во всем мире — но особенно для Соединенных Штатов", — подчеркнула Лагард.
Она добавила, что любая торговая война вредит всем сторонам конфликта:
"Инициатор, отвечающий, затем отвечающий на ответ — в итоге это ударяет по глобальному экономическому росту. Страдают все — история мировой торговли подтверждает это снова и снова".
- Президент США Дональд Трамп грозится наложить 200% пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС. Эта угроза является ответом на планы ЕС обложить налогом американский виски, что, в свою очередь, является ответом на пошлины Трампа против стали и алюминия.