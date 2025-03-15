США серйозно постраждають від економічних наслідків тарифної війни – Лагард

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард застерегла, що тарифна війна вдарить по всьому світу, але найбільші економічні втрати понесуть США

Крістін Лагард (Фото: ЕРА)

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард застерегла, що повномасштабна торгова війна завдасть серйозних збитків світовій економіці — і особливо відчутно вдарить по Сполучених Штатах. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC.

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Лагард зазначила, що наразі країни лише готуються до заходів у відповідь на торгівельну агресію Дональда Трампа. Водночас, за її словами, йдуть перемовини, які можуть запобігти подальшій ескалації.

Втім, якщо конфлікт загостриться, це матиме руйнівні наслідки для всіх, наголосила очільниця ЄЦБ.

"Якщо ми дійдемо до справжньої торгової війни, яка суттєво пригальмує міжнародну торгівлю, це матиме серйозні наслідки. Для зростання економіки в усьому світі, для рівня цін у всьому світі — але особливо для Сполучених Штатів", — підкреслила Лагард.

Вона додала, що будь-яка торгова війна шкодить усім сторонам конфлікту:

"Ініціатор, той, хто відповідає, потім той, хто відповідає на відповідь, — у підсумку це вдаряє по глобальному економічному зростанню. Страждають усі — історія світової торгівлі підтверджує це знову й знову".