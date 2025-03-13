США снова оказались на грани шатдауна: может начаться уже в субботу

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но не имеют достаточно голосов, чтобы без демократов принять временный бюджет

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Перед Соединенными Штатами вновь возникла угроза шатдауна – первого с 2018 года временного приостановления работы федерального правительства – из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу финансирования, пишет Financial Times.

Республиканцы смогли провести через Палату представителей законопроект о временном бюджете, чтобы продлить государственные расходы на текущем уровне до конца сентября.

Демократы в Сенате отказываются поддержать этот законопроект, потому что он был подготовлен без их вклада.

"Республиканцы выбрали однопартийный путь, разработав свою резолюцию о продлении финансирования без какого-либо взноса, абсолютно никакого взноса со стороны демократов в Конгрессе. Поэтому у республиканцев нет достаточного количества голосов в Сенате, чтобы завершить дебаты о резолюции о продлении финансирования, предложенной Палатой представителей", – цитирует лидера демократов в Сенате Чака Шумера The Hill.

Если компромисс не будет достигнут до полуночи пятницы, федеральное правительство приостановит работу, что означает прекращение "необязательных" функций, включая национальные парки, экологические и пищевые инспекции и Налоговую службу (IRS).

Демократы предлагают продлить финансирование всего на один месяц до 11 апреля, чтобы обе партии могли разработать более комплексное законодательство о расходах.

"Наша партия едина в позиции о "чистой" резолюции о продлении финансирования до 11 апреля, которая позволит правительству работать и предоставит Конгрессу время для согласования двухпартийного законодательства, что сможет пройти голосование. Нам следует проголосовать за это. Я надеюсь, искренне надеюсь, что коллеги-республиканцы присоединятся к нам, чтобы избежать прекращения работы правительства в пятницу", – добавил Шумер.

У республиканцев в Сенате большинство 53 на 47.

Это означает, что республиканцам нужно убедить не менее семи демократов в Сенате, чтобы достичь необходимого большинства в 60 голосов для принятия законопроекта. Или же 13 республиканцев должны проголосовать вместе со всеми демократами, чтобы принять бюджетную резолюцию на один месяц.