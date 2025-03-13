США знову опинились на межі шатдауну: може початись уже в суботу

Республіканці контролюють обидві палати Конгресу, але не мають достатньо голосів, щоб без демократів ухвалити тимчасовий бюджет

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Перед Сполученими Штатами знову виникла загроза шатдауну – першого з 2018 року тимчасового призупинення роботи федерального уряду – через розбіжності між республіканцями та демократами щодо фінансування, пише Financial Times.

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Республіканці змогли провести через Палату представників законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб продовжити державні витрати на поточному рівні до кінця вересня.

Демократи в Сенаті відмовляються підтримати цей законопроєкт, бо він був підготовлений без їхнього внеску.

"Республіканці обрали однопартійний шлях, розробивши свою резолюцію про продовження фінансування без жодного внеску, абсолютно жодного внеску з боку демократів у Конгресі. Через це республіканці не мають достатньо голосів у Сенаті, щоб завершити дебати щодо резолюції про продовження фінансування, запропонованої Палатою представників", — цитує лідера демократів у Сенаті Чака Шумера видання The Hill.

Якщо компромісу не досягнуть до опівночі п'ятниці, федеральний уряд призупинить роботу, що означатиме припинення "необов'язкових" функцій, включно з національними парками, екологічними та харчовими інспекціями та Податковою службою (IRS).

Демократи пропонують продовжити фінансування лише на один місяць до 11 квітня, щоб обидві партії могли розробити більш комплексне законодавство про витрати.

"Наша партія єдина у позиції щодо "чистої" резолюції про продовження фінансування до 11 квітня, яка дозволить уряду працювати та надасть Конгресу час для узгодження двопартійного законодавства, що зможе пройти голосування. Нам слід проголосувати за це. Я сподіваюся, щиро сподіваюся, що колеги-республіканці приєднаються до нас, щоб уникнути припинення роботи уряду в п'ятницю", — додав Шумер.

У республіканців у Сенаті більшість 53 на 47.

Це означає, що республіканцям потрібно переконати щонайменше сім демократів у Сенаті, щоб досягти необхідної більшості в 60 голосів для ухвалення законопроєкту. Або 13 республіканців повинні проголосувати разом з усіма демократами, щоб ухвалити бюджетну резолюцію на один місяць.