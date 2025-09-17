Созданный Украиной и США инвестфонд восстановления получил cтартовый капитал
Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления начинает операционную работу. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в размере $75 млн, и Украина удвоит эту сумму, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала", – написала Свириденко в Telegram.
Прежде всего фонд сосредоточится на проектах в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов, добавила премьер. До конца 2026 года планируют реализовать три проекта.
"Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране", – подчеркнула Свириденко.
- Межправительственное соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления подписали в конце апреля 2025 года.
- Фонд начал работу 3 сентября, проведя первое заседание.
- 15 сентября делегация США осмотрела первые потенциальные месторождения по соглашению о недрах.
