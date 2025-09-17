Створений Україною і США інвестфонд відбудови отримав стартовий капітал

Фото: Офіс президента

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови починає операційну роботу. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", – написала Свириденко у Telegram.

Передусім фонд зосередиться на проєктах в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів, додала прем'єрка. До кінця 2026 року планують реалізувати три проєкти.

"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", – наголосила Свириденко.

ДОПОВНЕНО. Капітал буде спрямовано на підтримку початкового етапу інвестицій перед поступовим внесенням до фонду роялті України, додали у Міжнародній фінансовій корпорації розвитку США.

"Ці інвестиції підкреслюють партнерство DFC з Україною, спрямоване на сприяння відновленню країни та забезпечення доступу обох країн до критично важливих природних ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки", – заявив керівник інвестиційного відділу та керівник апарату DFC Конор Коулман.

"Ми активно розвиваємо нові можливості для американського бізнесу на критично важливих ринках та стимулюємо економіку та відновлення України. Цей фонд зробить Америку більш процвітаючою та безпечною, одночасно розкриваючи безмежний економічний потенціал України та ще більше зміцнюючи наше стратегічне партнерство", – прокоментувала тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.