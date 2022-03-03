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США ввели жесткий экспортный контроль в отношении Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 11:24
США ввели жесткий экспортный контроль в отношении Беларуси - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) ввело в отношении Беларуси строгий экспортный контроль в ответ на существенное содействие Беларуси дальнейшему вторжению России в Украину. Об этом говорится в официальном пресс-релизе министерства.  

Применение этих мер контроля в отношении Беларуси поможет предотвратить перенаправление товаров, включая технологии и программное обеспечение, в оборонном, аэрокосмическом и морском секторах в Россию через Беларусь и снизит способность обеих стран вести военную агрессию, говорится в документе. 

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Экспортные ограничения идентичны тем, которые США ввели против России 24 февраля 2022 года. 

Согласно документу, США запрещают экспортировать в Беларусь товары для оборонной, аэрокосмической и морской промышленности.  

Также запрещен экспорт чувствительных товаров для предприятий Минобороны и министерства торговли Беларуси. 

Запрет вступил в силу с 2 марта 2022 года. 

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Роман Брыль
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