Standard & Poor’s подтвердил кредитный рейтинг Киева. Прогноз "стабильный"

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне В со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз "стабильный" основан на способности Киева обеспечивать высокие финансовые показатели в период экономического спада. Также, ожидается, что администрация города будет поддерживать карантинные ограничения и обеспечит покрытие дефицита местного бюджета остатками денежных средств на счетах, говорится в сообщении.

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S&P прогнозирует, что Киев будет придерживаться умеренной политики заимствования в среднесрочной перспективе.

Будущее повышение или понижение долгосрочного кредитного рейтинга Киева будет зависеть от способности администрации управлять дефицитом бюджета и контролировать размер долга города.

В S&P отмечают, что рейтинг Киева на данный момент ограничен неустойчивой централизованной системой муниципальных финансов, слабой платежной культурой и дефолтами по обязательствам в прошлом.

29 июня международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Укрзализныци до уровня "B-" с "CCC.

28 сентября кредитное агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с "В-", а также рейтинг по национальной шкале до уровня "uaA" с "uaBBB"

3 ноября международное рейтинговое агентство Fitch присвоил рейтинг B(EXP) предстоящему выпуску внутренних облигаций Киева.

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Роман Брыль

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