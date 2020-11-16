Standard & Poor’s подтвердил кредитный рейтинг Киева. Прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне В со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз "стабильный" основан на способности Киева обеспечивать высокие финансовые показатели в период экономического спада. Также, ожидается, что администрация города будет поддерживать карантинные ограничения и обеспечит покрытие дефицита местного бюджета остатками денежных средств на счетах, говорится в сообщении.
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S&P прогнозирует, что Киев будет придерживаться умеренной политики заимствования в среднесрочной перспективе.
Будущее повышение или понижение долгосрочного кредитного рейтинга Киева будет зависеть от способности администрации управлять дефицитом бюджета и контролировать размер долга города.
В S&P отмечают, что рейтинг Киева на данный момент ограничен неустойчивой централизованной системой муниципальных финансов, слабой платежной культурой и дефолтами по обязательствам в прошлом.
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