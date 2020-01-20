Старт кампании. В ГНС напомнили, что и кому декларировать

С 1 января стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года. Об этом пишет Вестник Государственной налоговой службе (ГНС).

В ГНС напоминают, что декларацию обязаны подавать граждане, которые получили доход:

- не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых). К таким доходам относятся, в частности: доходы от аренды имущества; наследство не от членов семьи первой и второй степени родства, если при нотариальном оформлении наследства не был уплачен налог на доходы физлиц и военный сбор и т.п.;

- от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения. В частности: доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с банкротством, до истечения срока исковой давности, если его сумма превышает 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года, а также инвестиционных доходов;

- иностранный доход;

- и в других, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, случаях.

В ГНС отмечают, что налоговую декларацию можно подать:

1) лично или уполномоченным на это лицом;

2) отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

3) в электронном виде с соблюдением требований законов по электронному документообороту.

Срок подачи деклараций за 2019 год определен до 30 апреля.

Кроме того, в ГНС напоминают, что налогоплательщики могут задекларировать право на налоговую скидку. Для этого, согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины, необходимо подать декларации до 31 декабря 2020 года.