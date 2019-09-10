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За прошлый год украинцы задекларировали рекордные 94 млрд грн

За прошлый год украинцы задекларировали рекордные 94 млрд грн
10.09.2019, 18:44

По итогам кампании по декларированию доходов, сумма задекларированных доходов увеличилась за год почти на 27 млрд грн

С начала года более 596 000 украинцев подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов, полученных в 2018 году, составила 94,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС), украинцы самостоятельно определили к уплате почти 3,4 млрд грн налога на доходы физлиц и почти 485 млн грн военного сбора.

Больше всего задекларировано иностранных доходов - ​​18,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился более чем в два раза, или на 11,2 млрд грн. В целом наблюдается увеличение по сравнению с прошлыми годом по всем видам доходов. Значительную составляют и такой показатель, как другие налогооблагаемые доходы - 15,6 млрд грн, наследство и дарение - 7,5 млрд грн, доходы от продажи движимого и недвижимого имущества - 6,1 млрд грн, доходы от сдачи имущества в аренду - 2,3 млрд грн и инвестиционные доходы - 2 млрд грн.

В ГНС отмечают, что, несмотря на завершение кампании по декларированию, не прекращают работу по привлечению к декларированию тех граждан, которые обязаны были подать декларации об имущественном состоянии и доходах и не сделали этого.

В налоговой напоминают, что за непредоставление в срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную законодательством. Кроме того, отсутствие декларации может стать основанием для проведения документальной проверки.

  • По данным анализа деклараций, средняя зарплата в госсекторе в 2018 году составляла 13 350 грн.
  • Декларация Зеленского-2018: квартиры, компании, миллионы доходов.
  • По данным налоговой, на апрель месяц в Киеве подали две декларации о доходах на 1 млрд грн.

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Государственная налоговая служба декларирование
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