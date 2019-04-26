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26.04.2019, 14:07

В Киеве подали две декларации о доходах на 1 млрд грн

В Киеве подали две декларации о доходах на 1 млрд грн

По данным ГФС, украинцы задекларировали 47 млрд грн доходов, полученных в 2018 году

На 25 апреля граждане Украины подали 352 000 деклараций, в которых задекларировано 47 млрд грн доходов, полученных в 2018 году. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма задекларированного выросла на 45%. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

В ГФС отмечают, что также вдвое увеличилась сумма согласованных к уплате налоговых обязательств: по налогу на доходы физических лиц - на 1 млрд грн, военного сбора - на 167 млн ​​грн.

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Доходы в размере более 1 млрд грн задекларировали два человека. Это - киевляне, которые получили доходы за пределами Украины. Общая сумма определенных ими налогов - более 1,1 млрд грн.

В ГФС напоминают, что последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.

Ранее сообщалось, что доходы свыше 1 млн грн задекларировали 4817 украинцев в 2018 году.

1 января 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года.

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Теги: декларация о доходах, ГФС, миллиардер, доходы граждан
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