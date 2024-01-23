Ставили не те пьесы. Госаудит нашел растрату денег во Львовском театре

За три с половиной года на новых пьесах театр заработал только 18 500 грн

Фото: Театр "Воскресение"/Facebook

Львовский академический духовный театр "Воскресение" за последние три года потерял более 4,7 млн грн. Одной из причин стали неэффективные решения руководства, сообщает пресс-служба Госаудитслужбы со ссылкой на результаты аудита своего Западного офиса.

В репертуар театра за это время были включены три новых пьесы, но, к сожалению, в театре не учли зрительские симпатии: зрители на спектакли не пошли, указывают в Госаудитслужбе.

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На постановку новых пьес было использовано более полумиллиона гривень, а доходы от показа составили всего 18 500 грн за 2020 год – первое полугодие 2023 года.

Еще 800 000 грн были потрачены на премии работникам театра.

Аудиторы указали, что театр также не воспользовался возможностью сдать сцену в аренду или увеличить количество спектаклей хотя бы до трех в неделю и заработать еще 2,5 млн грн.

Выявленные факты переданы в Галицкую окружную прокуратуру Львова.

Справка Львовский академический духовный театр "Воскресение" был основан в 1990 году режиссером Ярославом Федоришиным, который окончил Харьковский институт театрального искусства им. И.Котляревского в классе Всеволода Цветкова и Московский Государственный институт театрального искусства в классе Анатолия Эфроса и группой актеров из разных театров Украины. В репертуаре театра совмещаются традиции психологического театра и современные художественные формы, украинская и мировая драматургия. был основан в 1990 году режиссером Ярославом Федоришиным, который окончил Харьковский институт театрального искусства им. И.Котляревского в классе Всеволода Цветкова и Московский Государственный институт театрального искусства в классе Анатолия Эфроса и группой актеров из разных театров Украины. В репертуаре театра совмещаются традиции психологического театра и современные художественные формы, украинская и мировая драматургия.

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