Ставили не те пьесы. Госаудит нашел растрату денег во Львовском театре
Львовский академический духовный театр "Воскресение" за последние три года потерял более 4,7 млн грн. Одной из причин стали неэффективные решения руководства, сообщает пресс-служба Госаудитслужбы со ссылкой на результаты аудита своего Западного офиса.
В репертуар театра за это время были включены три новых пьесы, но, к сожалению, в театре не учли зрительские симпатии: зрители на спектакли не пошли, указывают в Госаудитслужбе.
На постановку новых пьес было использовано более полумиллиона гривень, а доходы от показа составили всего 18 500 грн за 2020 год – первое полугодие 2023 года.
Еще 800 000 грн были потрачены на премии работникам театра.
Аудиторы указали, что театр также не воспользовался возможностью сдать сцену в аренду или увеличить количество спектаклей хотя бы до трех в неделю и заработать еще 2,5 млн грн.
Выявленные факты переданы в Галицкую окружную прокуратуру Львова.
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