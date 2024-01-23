Ставили не ті п'єси. Держаудит знайшов розтрату грошей у Львівському театрі

За три з половиною роки на нових п'єсах театр заробив лише 18 500 грн

Фото: Театр "Восресіння"/Facebook

Львівський академічний духовний театр "Воскресіння" за останні три роки втратив понад 4,7 млн грн. Однією з причин стали неефективні рішення керівництва, повідомляє пресслужба Держаудитслужби з посиланням на результати аудиту свого Західного офісу.

До репертуару театру за цей час було включено три нові п'єси, але, на жаль, у театрі не врахували глядацькі симпатії: глядачі на вистави не пішли, зазначають у Держаудитслужбі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

На постановку нових п'єс було використано понад півмільйона гривень, а доходи від показу становили лише 18 500 грн за 2020 рік – перше півріччя 2023 року.

Ще 800 000 грн було витрачено на премії працівникам театру.

Аудитори вказали, що театр також не скористався можливістю здати сцену в оренду або збільшити кількість вистав хоча б до трьох на тиждень і заробити ще 2,5 млн грн.

Виявлені факти передано до Галицької окружної прокуратури Львова.

Довідка Львівський академічний духовний театр "Воскресіння" було засновано 1990 року режисером Ярославом Федоришиним, який закінчив Харківський інститут театрального мистецтва ім. І.Котляревського у класі Всеволода Цвєткова та Московський Державний інститут театрального мистецтва у класі Анатолія Ефроса і групою акторів з різних театрів України. У репертуарі театру поєднуються традиції психологічного театру та сучасні мистецькі форми, українська та світова драматургія. було засновано 1990 року режисером Ярославом Федоришиним, який закінчив Харківський інститут театрального мистецтва ім. І.Котляревського у класі Всеволода Цвєткова та Московський Державний інститут театрального мистецтва у класі Анатолія Ефроса і групою акторів з різних театрів України. У репертуарі театру поєднуються традиції психологічного театру та сучасні мистецькі форми, українська та світова драматургія.

На ДП "Волиньвугілля" зникло обладнання на мільйони гривень — Держаудит.

Держаудит знайшов у Центренерго фінансові порушення на 5,5 млрд грн.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях