Ставили не ті п'єси. Держаудит знайшов розтрату грошей у Львівському театрі
Львівський академічний духовний театр "Воскресіння" за останні три роки втратив понад 4,7 млн грн. Однією з причин стали неефективні рішення керівництва, повідомляє пресслужба Держаудитслужби з посиланням на результати аудиту свого Західного офісу.
До репертуару театру за цей час було включено три нові п'єси, але, на жаль, у театрі не врахували глядацькі симпатії: глядачі на вистави не пішли, зазначають у Держаудитслужбі.
На постановку нових п'єс було використано понад півмільйона гривень, а доходи від показу становили лише 18 500 грн за 2020 рік – перше півріччя 2023 року.
Ще 800 000 грн було витрачено на премії працівникам театру.
Аудитори вказали, що театр також не скористався можливістю здати сцену в оренду або збільшити кількість вистав хоча б до трьох на тиждень і заробити ще 2,5 млн грн.
Виявлені факти передано до Галицької окружної прокуратури Львова.
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