"Столько, сколько потребуется". Германия заверила, что не перестанет помогать Украине
Фото: EPA / CLEMENS BILAN

Министерство финансов Германии, возглавляемое лидером Свободной демократической партии Кристианом Линднером, столкнулось с волной критики после публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung об отказе согласовывать дополнительную помощь Украине.

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Financial Times пишет, что Линднера критикуют даже коллеги по коалиции, тогда как Bloomberg цитирует представителя минфина, который заверил в готовности Германии поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Председатель комитета Бундестага Германии по иностранным делам, представитель Социал-демократической партии Михаэль Рот в интервью Funke Mediengruppe назвал публикацию о решении немецкого минфина "роковым знаком".

"Украинская армия впервые за многие месяцы снова перешла в наступление. Страна нуждается в полной поддержке своего важнейшего военного союзника в Европе, Германии. Дебаты о будущем финансировании военной помощи выглядят как завуалированное снятие ответственности с Германии. Мы не можем ставить нашу безопасность в зависимость от бюджетных ограничений", – сказал он.

Председатель парламентской немецко-украинской группы, представитель Партии зеленых Робин Вагенер сказал: "Создается впечатление, что речь идет о том, чтобы пожертвовать миром и свободой, лишь бы не влезть в долги".

Известные политики из оппозиционного Христианско-демократического союза тоже критикуют.

Депутат Бундестага от ХДС, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер сказал Der Tagesspiegel, что ограничения де-факто означают, что Украину бросают. "Государство, считающее себя лидером Европы, так не поступает", — сказал он.

Публикация FAZ отразилась на рыночной стоимости германских оборонных компаний.

Акции Rheinmetall, крупнейшего производителя оружия в Германии, утром 19 августа упали более чем на 5%, акции Hensoldt, производителя радаров для системы противовоздушной обороны Iris-T, – на 7,6%.

Правительство Германии заявило, что заявления о немедленном прекращении помощи некорректны, а дискуссии по финансированию все еще продолжаются.

"Мы по-прежнему стоим бок о бок с Украиной", — сказал представитель немецкого минфина Фабиан Лебер на очередной пресс-конференции. "Он [Линднер] говорит, что, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется". 

  • Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник (сейчас он в Бразилии) в марте 2022 года рассказал, что 24 февраля на встрече в Берлине Линднер "с вежливой улыбкой" заявил ему, что "поставки Украине оружия или отключение России от SWIFT бессмысленно", поскольку Украине "осталось несколько часов". Дипломат добавил, что разрыдался тогда от такого отношения.
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