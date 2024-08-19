"Стільки, скільки буде потрібно". Німеччина запевнила, що не припинить допомагати Україні

Рішення міністра Лінднера щодо військової допомоги Україні не зрозуміли навіть колеги з коаліції

Фото: EPA / CLEMENS BILAN

Міністерство фінансів Німеччини, яке очолює лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, стикнулося з хвилею критики після публікації Frankfurter Allgemeine Zeitung про відмову погоджувати додаткову допомогу Україні.

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Financial Times пише, що Лінднера критикують навіть колеги з коаліції, тоді як Bloomberg цитує речника мінфіну, який запевнив у готовності Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Голова комітету Бундестагу Німеччини у закордонних справах, представник Соціал-демократичної партії Міхаель Рот в інтерв'ю Funke Mediengruppe назвав публікацію про рішення німецького мінфіну "фатальним знаком".

"Українська армія вперше за багато місяців знову перейшла в наступ. Країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі, Німеччини. Дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", – сказав він.

Голова парламентської німецько-української групи, представник Партії зелених Робін Вагенер сказав: "Складається враження, що йдеться про те, щоб пожертвувати миром і свободою, тільки щоб не влізти у борги".

Відомі політики з опозиційного Християнсько-демократичного союзу теж критикують.

Депутат Бундестагу від ХДС, член комітету закордонних справ Родеріх Кізеветтер сказав Der Tagesspiegel, що обмеження де-факто означають, що Україну кидають. "Держава, яка вважає себе лідером Європи, так не робить", – сказав він.

Публікація FAZ відобразилась на ринковій вартості німецьких оборонних компаній.

Акції Rheinmetall, найбільшого виробника зброї в Німеччині, вранці 19 серпня впали більше ніж на 5%, акції Hensoldt, виробника радарів для системи протиповітряної оборони Iris-T, – на 7,6%.

Уряд Німеччини заявив, що заяви про негайне припинення допомоги є некоректними, а дискусії щодо фінансування все ще тривають.

"Ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч з Україною", – сказав представник німецького мінфіну Фабіан Лебер на черговій пресконференції. "Він [Лінднер] каже, що, звичайно, ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".