"Стільки, скільки буде потрібно". Німеччина запевнила, що не припинить допомагати Україні
Фото: EPA / CLEMENS BILAN

Міністерство фінансів Німеччини, яке очолює лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, стикнулося з хвилею критики після публікації Frankfurter Allgemeine Zeitung про відмову погоджувати додаткову допомогу Україні.

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Financial Times пише, що Лінднера критикують навіть колеги з коаліції, тоді як Bloomberg цитує речника мінфіну, який запевнив у готовності Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Голова комітету Бундестагу Німеччини у закордонних справах, представник Соціал-демократичної партії Міхаель Рот в інтерв'ю Funke Mediengruppe назвав публікацію про рішення німецького мінфіну "фатальним знаком".

"Українська армія вперше за багато місяців знову перейшла в наступ. Країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі, Німеччини. Дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", – сказав він.

Голова парламентської німецько-української групи, представник Партії зелених Робін Вагенер сказав: "Складається враження, що йдеться про те, щоб пожертвувати миром і свободою, тільки щоб не влізти у борги".

Відомі політики з опозиційного Християнсько-демократичного союзу теж критикують.

Депутат Бундестагу від ХДС, член комітету закордонних справ Родеріх Кізеветтер сказав Der Tagesspiegel, що обмеження де-факто означають, що Україну кидають. "Держава, яка вважає себе лідером Європи, так не робить", – сказав він.

Публікація FAZ відобразилась на ринковій вартості німецьких оборонних компаній.

Акції Rheinmetall, найбільшого виробника зброї в Німеччині, вранці 19 серпня впали більше ніж на 5%, акції Hensoldt, виробника радарів для системи протиповітряної оборони Iris-T, – на 7,6%.

Уряд Німеччини заявив, що заяви про негайне припинення допомоги є некоректними, а дискусії щодо фінансування все ще тривають.

"Ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч з Україною", – сказав представник німецького мінфіну Фабіан Лебер на черговій пресконференції. "Він [Лінднер] каже, що, звичайно, ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно".

  • Колишній посол України в Німеччини Андрій Мельник (зараз він у Бразилії) у березні 2022 року розказав, що 24 лютого на зустрічі в Берліні Лінднер "із ввічливою посмішкою" заявив йому, що "постачання Україні зброї чи відключення Росії від SWIFT безглузде", оскільки Україні "залишилося кілька годин". Дипломат додав, що розплакався тоді від такого ставлення.
Німеччинавійськова допомогакрістіан лінднер