Страх и вакцина. Что влияет на восстановление экономики Еврозоны – объясняет глава ЕЦБ

Восстановление экономики Еврозоны может быть неравномерным и происходить в режиме "стоп-старт", несмотря на позитивные новости о разработке вакцины против COVID-19. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает Associated Press.

Восстановление экономики Еврозоны может затянуться из-за напуганности потребителей перед будущим. Экономика также может восстанавливаться прерывисто и неустойчиво. Ситуация должна исправиться, когда вакцинация станет общедоступной, считает Лагард.

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"Хотя последние новости о вакцине выглядят обнадеживающе, мы все еще можем столкнуться с циклами ускорения распространения вируса и ужесточения ограничений до тех пор, пока не будет достигнут повсеместный иммунитет", – заявила Лагард.

Лагард отметила, что правительства должны сделать все, чтобы возможное падение экономики из-за ухудшения ситуации с COVID-19 стало разовым ударом. Это падение не должно превратиться в рецессию, которая сама себя питает, считает глава ЕЦБ.

Если же COVID-19 и новый лоудаун спровоцируют новую волну рецессии, "мы можем увидеть более устойчивые изменения в поведении, чем во время первой волны", отмечает Лагард.

"Домохозяйства могут сильнее опасаться будущего и увеличить свои превентивные сбережения. Фирмы, которые до сих пор выживали за счет заимствований, могут решить, что оставаться открытыми больше не имеет смысла", – заявила Лагард.

В июле-сентябре экономика Еврозоны выросла на 12,7% на фоне стимулирующих мер со стороны ЕЦБ и правительства.

10 сентября Лагард заявила, что Еврозону ждет длительное востановление после коронакризиса. Тогда ЕЦБ прогнозировал замедление восстановления экономики в 2021 году с 5,2% до 5%.

Для вывода Еврозоны из рецессии ЕЦБ использует пакет экстренной помощи в размере 1,35 трлн евро.

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Александр Мясищев

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