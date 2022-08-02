Страны еврозоны потратили 0,9% своего ВВП из-за вторжения РФ в Украину – Центробанк Европы

Чтобы смягчить экономический удар от войны в Украине с помощью субсидий на топливо и других мер поддержки, страны еврозоны тратят больше, чем получат. Об этом заявил Европейский центральный банк (ЕЦБ), передает Reuters.

ЕЦБ призвал правительства использовать средства более эффективно.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном



По данным ЕЦБ, 19 стран еврозоны одобрили меры поддержки в размере 0,9% от их валового внутреннего продукта, в основном касательно мер по компенсации роста цен на энергоносители.

"Но это должно увеличить рост ВВП еврозоны только примерно на 0,4 процентных пункта в этом году и снизить инфляцию чуть меньше, в основном за счет более низких цен на энергоносители", — заявили в ЕЦБ.



По оценкам банка, в 2022-2024 годах стимулирующие меры, одобренные в ответ на войну, прибавят чуть менее 0,4 процентных пункта к росту и сократят инфляцию чуть более чем на 0,1 процентного пункта.



В Европейском центробанке отметили, что половина бюджетных стимулов была направлена на поддержание краткосрочного потребления ископаемого топлива, в то время как только минимальная часть способствовала непосредственному переходу к "зеленой" экономике.



"Необходимо приложить усилия, чтобы компенсационные меры, связанные с энергетикой, стали более целенаправленными для наиболее уязвимых домохозяйств. Более того, стимулы должны быть направлены на сокращение использования ископаемого топлива и зависимости от российской энергетики при сохранении надлежащего состояния государственных финансов", — заявили в ЕЦБ.

18 мая Европейская комиссия анонсировала предоставление 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.

12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и участвуйте в дискуссиях

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.