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Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию, но расширят ограничения

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 12:03
Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию, но расширят ограничения - Фото
Фото: ЕРА

Страны Большой семерки (G7) решили не вводить практически полный запрет на экспорт в Россию, а вместо этого расширят существующие ограничения на поставки основных товаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом финальной резолюции саммита G7 в Японии.   

Накануне саммита представители G7 обсуждали изменение существующего режима санкций, включая вариант с запретом на любой экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания. Проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит этого положения. 

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В соответствии с текущими режимом в РФ разрешен экспорт всех товаров, кроме подсанкционных. 

Введения эмбарго на экспорт — слишком сложный шаг для некоторых членов G7, особенно для Европейского союза, где требуется согласие всех государств-членов. 

Вместо эмбарго G7 расширит список запрещенных товаров, которые имеют решающее значение для военной машины России. Речь идет о промышленном оборудовании, электротехнике и других товарах для в промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг. 

G7 также намерена объявить об ограничении торговли российскими алмазами. 

Основное внимание страны Большой семерки сконцентрируют на закрытии лазеек в существующих санкциях и давлении на третьи страны, помогающие России обходить санкции. 

Роман Брыль
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