RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Країни G7 відмовилися вводити повну заборону на експорт до Росії, але розширять обмеження

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 12:03
Країни G7 відмовилися вводити повну заборону на експорт до Росії, але розширять обмеження - Фото
Фото: ЕРА

Країни Великої сімки (G7) вирішили не вводити практично повну заборону на експорт до Росії, а натомість розширять чинні обмеження на постачання основних товарів. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з проєктом фінальної резолюції саміту G7 у Японії.

Напередодні саміту представники G7 обговорювали зміну чинного режиму санкцій, включно з варіантом із забороною на будь-який експорт, окрім ліків, сільгосптоварів та харчових продуктів. Проєкт заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті у Хіросімі, не містить цього положення.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Відповідно до поточного режиму до РФ дозволено експорт усіх товарів, крім підсанкційних.

Введення ембарго на експорт є надто складним кроком для деяких членів G7, особливо для Європейського союзу, де потрібна згода всіх держав-членів.

Замість ембарго G7 розширить перелік заборонених товарів, які мають вирішальне значення для воєнної машини Росії. Йдеться про промислове обладнання, електротехніку та інші товари для промислового виробництва, будівництва, транспорту та бізнес-послуг.

G7 також має намір оголосити про обмеження торгівлі російськими діамантами.

Основну увагу країни Великої сімки сконцентрують на закритті лазівок у чинних санкціях та тиску на треті країни, які допомагають Росії обходити санкції.

Роман Бриль
санкції проти росіївелика сімкаембаргосаміт G7
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 