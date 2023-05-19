Країни G7 відмовилися вводити повну заборону на експорт до Росії, але розширять обмеження

Країни Великої сімки (G7) вирішили не вводити практично повну заборону на експорт до Росії, а натомість розширять чинні обмеження на постачання основних товарів. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з проєктом фінальної резолюції саміту G7 у Японії.

Напередодні саміту представники G7 обговорювали зміну чинного режиму санкцій, включно з варіантом із забороною на будь-який експорт, окрім ліків, сільгосптоварів та харчових продуктів. Проєкт заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті у Хіросімі, не містить цього положення.

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Відповідно до поточного режиму до РФ дозволено експорт усіх товарів, крім підсанкційних.

Введення ембарго на експорт є надто складним кроком для деяких членів G7, особливо для Європейського союзу, де потрібна згода всіх держав-членів.

Замість ембарго G7 розширить перелік заборонених товарів, які мають вирішальне значення для воєнної машини Росії. Йдеться про промислове обладнання, електротехніку та інші товари для промислового виробництва, будівництва, транспорту та бізнес-послуг.

G7 також має намір оголосити про обмеження торгівлі російськими діамантами.

Основну увагу країни Великої сімки сконцентрують на закритті лазівок у чинних санкціях та тиску на треті країни, які допомагають Росії обходити санкції.

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