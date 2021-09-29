Субсидии. 200 000 домохозяйств не прошли автоматическую верификацию

В Украине 200 000 домохозяйств не прошли автоматическую верификацию из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на пресс-конференции, передает Укринформ.

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"200000, которые были неподтвержденными, не прошли верификацию. После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще 400 000-500 000 должны были прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации", – рассказала Лазебная.

Министр уточнила, что эти 200 000 домохозяйств не прошли верификацию именно из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.

Субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления услуг. Подробнее – тут.

23 сентября Верховная Рада одобрила изменения в госбюджет-2021, которые предусматривают увеличение расходов на 38,75 млрд грн. 12 млрд грн из них планируется направить на субсидии.

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Юрий Тарасовский

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