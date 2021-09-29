UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бізнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Субсидии. 200 000 домохозяйств не прошли автоматическую верификацию

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 11:04
Субсидии. 200 000 домохозяйств не прошли автоматическую верификацию - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине 200 000 домохозяйств не прошли автоматическую верификацию из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на пресс-конференции, передает Укринформ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

"200000, которые были неподтвержденными, не прошли верификацию. После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще 400 000-500 000 должны были прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации", – рассказала Лазебная.

Министр уточнила, что эти 200 000 домохозяйств не прошли верификацию именно из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.

  • Субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления услуг. Подробнее – тут.
  • 23 сентября Верховная Рада одобрила изменения в госбюджет-2021, которые предусматривают увеличение расходов на 38,75 млрд грн. 12 млрд грн из них планируется направить на субсидии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
субсидии Лазебная Марина субсидии Лазебная Марина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 