Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро из-за мигрантов. Орбан возмущен

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Суд Евросоюза в Люксембурге оштрафовал Венгрию из-за политики Будапешта в отношении тех, кто ищет убежище. Решение суда обнародовано на сайте суда в четверг, 13 июня.

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Поскольку Венгрия не выполняет общие для ЕС правила в сфере предоставления убежища, она должна выплатить штраф в размере 200 млн евро, отмечается в документе. Кроме того, начиная с 13 июня, с Будапешта должно взиматься по 1 млн евро за каждый день просрочки исполнения решения Суда ЕС с декабря 2020 года.

Подразумевается постановление Суда ЕС в связи с жалобой Еврокомиссии, что Венгрия отправляет нелегальных мигрантов обратно на территорию Сербии без предоставления им необходимой правовой защиты или удерживает их под стражей в так называемых "транзитных зонах". При этом, как отмечала Еврокомиссия, мигрантам не дают права подать прошение об убежище.

"По мнению Европейской комиссии, Венгрия до сих пор не выполнила решение от 2020 года (за исключением транзитных зон, которые она уже закрыла до вынесения этого решения), и потому подала новый иск по поводу нарушения с целью наложения финансовых санкций", – напомнил Суд ЕС 13 июня.

По мнению судей, Венгрия перекладывает ответственность за беженцев, в том числе в финансовом плане, на другие страны ЕС. Это представляет "серьезную угрозу базовому принципу солидарности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение суда "возмутительным и неприемлемым".

"Кажется, нелегалы более важны для брюссельских бюрократов, чем их европейские граждане", – заявил венгерский премьер.