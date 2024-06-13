Суд ЄС оштрафував Угорщину на 200 млн євро через мігрантів. Орбан обурений

Фото: EPA

Суд Євросоюзу в Люксембурзі оштрафував Угорщину через політику Будапешта щодо шукачів притулку. Рішення суду оприлюднене на сайті суду у четвер, 13 червня.

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Оскільки Угорщина не виконує загальних для ЄС правил у сфері надання притулку, вона має виплатити штраф обсягом 200 млн євро, зазначається в документі. Крім того, починаючи з 13 червня, з Будапешта має стягуватися по 1 млн євро за кожен день прострочення виконання рішення Суду ЄС від грудня 2020 року.

Мається на увазі ухвала Суду ЄС у зв'язку зі скаргою Єврокомісії, що Угорщина відправляє нелегальних мігрантів назад на територію Сербії без надання їм необхідного правового захисту або утримує їх під вартою у так званих "транзитних зонах". Водночас, як зазначала Єврокомісія, мігрантам не дають права подати прохання про притулок.

"На думку Європейської комісії, Угорщина досі не виконала рішення від 2020 року (за винятком транзитних зон, які вона вже закрила до винесення цього рішення), і тому подала новий позов щодо порушення з метою накладення фінансових санкцій", – нагадав Суд ЄС 13 червня.

На думку суддів, Угорщина перекладає відповідальність за біженців, зокрема у фінансовому плані, на інші країни ЄС. Це становить "серйозну загрозу базовому принципу солідарності".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав рішення суду "обурливим і неприйнятним".

"Здається, нелегали важливіші для брюссельських бюрократів, ніж їхні європейські громадяни", – заявив угорський прем'єр.