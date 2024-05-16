Суд ЕС отказался снимать санкции с Российского фонда прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций в иске отмечал, что у ЕС не было оснований для введения санкций

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В Европейском Союзе отказались снимать санкции с Российского фонда прямых инвестиций. Об этом свидетельствует решение суда.

Российский фонд прямых инвестиций в своем иске требовал снять с него санкции из-за того, что у ЕС якобы не было достаточных фактических оснований для их введения.

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Кроме того, заявитель просил суд признать нарушение его права на эффективную судебную защиту, поскольку Совет ЕС не уведомил его о введении ограничительных мер и причинах, приведших к этому решению, а также потребовал признать нарушение его права на свободу ведения деловой активности. В иске фонда также утверждалось, что само решение Совета ЕС о введении ограничительных мер "не было необходимым или пропорциональным его целям".

Суд ЕС отклонил все доказательства, изложенные в заявлении РФПИ, и вынес решение о том, что "иск должен быть отклонен в полном объеме". Суд также постановил, что проигравшая сторона обязана возместить свои собственные судебные издержки, а также расходы, понесенные Советом ЕС.

Суверенный инвестиционный фонд РФ был создан правительством России в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева для инвестиций в ведущие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

Санкции против фонда были введены в марте 2022 года после начала войны РФ против Украины. Они включают запрет для граждан ЕС инвестировать, участвовать или иным образом содействовать финансируемым фондом проектам. Ограничительные меры против фонда ввели также США и Великобритания.

Однако с фондом РФ продолжают сотрудничать другие страны. Так, 16 мая Российский фонд прямых инвестиций договорился с Китаем о взаимном продвижении кинопродукции.