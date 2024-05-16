Суд ЄС відмовився знімати санкції з Російського фонду прямих інвестицій

Російський фонд прямих інвестицій у позові зазначав, що у ЄС не було підстав для введення санкцій

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У Європейському Союзі відмовилися знімати санкції з Російського фонду прямих інвестицій. Про це свідчить рішення суду.

Російський фонд прямих інвестицій у своєму позові вимагав зняти з нього санкції через те, що ЄС нібито не мав достатніх фактичних підстав для їх введення.

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Окрім того, заявник просив суд визнати порушення його права на ефективний судовий захист, оскільки Рада ЄС не повідомила його про введення обмежувальних заходів і причини, що призвели до цього рішення, а також вимагала визнати порушення його права на свободу ведення ділової активності. У позові фонду також стверджувалося, що саме рішення Ради ЄС про введення обмежувальних заходів "не було необхідним чи пропорційним його цілям".

Суд ЄС відхилив усі докази, викладені у заяві РФПІ, і виніс рішення про те, що "позов має бути відхилений у повному обсязі". Суд також ухвалив, що сторона, яка програла, зобов'язана відшкодувати свої власні судові витрати, а також витрати, понесені Радою ЄС.

Суверенний інвестиційний фонд РФ був створений урядом Росії у 2011 році за ініціативи Дмитра Мєдвєдєва для інвестицій у провідні компанії тих секторів економіки, що зростають найбільше.

Санкції проти фонду було введено в березні 2022 року після початку війни РФ проти України. Вони включають заборону для громадян ЄС інвестувати, брати участь або іншим чином сприяти проєктам, що фінансуються фондом. Обмежувальні заходи проти фонду запровадили також США та Велика Британія.

Проте із фондом РФ продовжують співпрацювати інші країни. Так, 16 травня Російський фонд прямих інвестицій домовився з Китаєм про взаємне просування кінопродукції.