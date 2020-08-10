Суд оставил в силе иск о взыскании с НБУ в пользу Радикал Банка 129 млн грн

Северный апелляционный хозсуд 28 июля отказался удовлетворить иск НБУ о прекращении производства в рамках решения хозяйственного суда Киева, который удовлетворил иск ООО "Промышленная инновационная компания" (владелец 71% акций Радикал Банка) о взыскании с НБУ 129 млн грн "имущественного ущерба", сообщает Finbalance.

По заявлению истца, ущерб НБУ был нанесен в 2015 году принятием "неправомерного решения" о внесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.

Ранее в ходе судебного процесса владелец Радикал Банка отмечал, что подобное постановление было признано противоправным и отменено судебными решениями, в т.ч. решением Высшего админсуда.

Свое ходатайство о прекращении производства по этому делу Нацбанк мотивировал законом о банках, который был принят парламентом и подписан президентом в мае, установивший особенный порядок компенсации ущерба.

Однако Северный апелляционный хозсуд решил, что соответствующий закон устанавливает "только особенности определения размера вреда".

НБУ в заявлении об отнесении Радикал Банка в категорию неплатежеспособных указывал, что по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений "было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка".

Радикал Банк связывают с семьей беглого президента Украины Виктора Януковича.

9 июля 2015 года НБУ отнес Радикал Банк к неплатежеспособным, а уже 10-го в банк вошла временная администрация ФГВФЛ. Ликвидация банка началась 9 ноября того же года. По данным НБУ, ключевым владельцем банка в момент его ликвидации были вице-президент концерна Укрросметалл Александр Шпак и Анри Веремийченко. Они контролировли 71% банка через Промышленную инновационную компанию.

Национальный банк Украины проиграл апелляцию акционерам Радикал Банка в Северном апелляционном хозяйственном суде и должен возместить им 128,9 млн грн. В июне 2020

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Сергей Чигирь

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