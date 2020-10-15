Суд освободил Сильпо от требований заплатить налоги на 230 млн грн

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Сильпо-Фуд к Офису крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы и отменил налоговые уведомления-решения на общую сумму 231,9 млн грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение суда.

В частности, суд отменил выплату НДС на сумму 126,9 млн грн (включая 84,6 млн грн налоговых обязательств и 42,3 млн грн штрафных санкций).

Также – выплату налога на прибыль на 105 млн грн (включая 30,3 млн грн налоговых обязательств и 15,1 млн грн штрафов).

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Суд констатировал, что "…контролирующим органом не было доказано и не предоставлено достаточных доказательств о наличии установленных судами фактов, которые свидетельствуют об информированности налогоплательщика о неправомерном поведении контрагентов и слаженности действий между ними", – цитирует Finbalance решение суда.

Налоговая информация о контрагентах по цепочке поставок не опровергает реальность хозяйственных операций между истцом и его контрагентами, однако. ответственность касается каждого отдельного плательщика налогов и не может автоматически распространяться на третьих лиц, в том числе и на его контрагентов, говорится в решении Окружного админсуда Киева.

По данным госреестра, бенефициаром Сильпо-Фуд является Владимир Костельман, совладелец Fozzy Group, которой принадлежат сети супермаркетов Сильпо, Фозии, Фора, добавляет Finbalance

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Роман Брыль

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