Суд передал АРМА $35 млн с люксембургских счетов бывшего регионала Макеенко
Суд передал в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более $35 млн, которые принадлежат бывшему народному депутату Владимиру Макеенко. Об этом сообщили в пятницу Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.
Деньги и ценные бумаги на общую сумму более $35 миллионов (эквивалент почти 1,5 миллиарда гривен) хранились на счетах в люксембургском банке и были переданы в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург в рамках уголовного производства.
Владельцы арестованных активов – Макеенко и ряд подконтрольных ему офшорных компаний.
По версии следствия, будучи резидентом Украины, Макеенко годами вел скрытый бизнес за рубежом. Он контролировал ряд офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах, которые ежегодно приносили ему значительные доходы.
При этом обязательные налоги в государственный бюджет Украины бывший парламентарий не платил.
Правоохранительные органы не называют имени подозреваемого, но его описание (народный депутат І, ІІІ-VII созывов и бывший глава Киевской городской государственной администрации, был членом фракции Партии регионов) указывает именно на Макеенко.
В сентябре 2024 года следователи ГБР сообщили Макеенко о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
- Макеенко был первым владельцем телеканала "Прямой", созданного в 2017 году.
- В 2021 году он продал телеканал Порошенко, но уже через несколько месяцев, когда вступил в силу закон об олигархах, Порошенко отказался от владения медиа.
- Прямой и 5 канал объединились в медиахолдинг "Свободные медиа", владельцами которого стали соратники пятого президента, в частности Ирина Геращенко, Святослав Цеголко, Ирина Фриз, Владимир Арьев, Виктория Сюмар.
Комментарии (0)