Суд передал АРМА $35 млн с люксембургских счетов бывшего регионала Макеенко

Суд арестовал и передал в АРМА деньги и ценные бумаги экс-нардепа, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов

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Суд передал в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более $35 млн, которые принадлежат бывшему народному депутату Владимиру Макеенко. Об этом сообщили в пятницу Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Деньги и ценные бумаги на общую сумму более $35 миллионов (эквивалент почти 1,5 миллиарда гривен) хранились на счетах в люксембургском банке и были переданы в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург в рамках уголовного производства.

Владельцы арестованных активов – Макеенко и ряд подконтрольных ему офшорных компаний.

По версии следствия, будучи резидентом Украины, Макеенко годами вел скрытый бизнес за рубежом. Он контролировал ряд офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах, которые ежегодно приносили ему значительные доходы.

При этом обязательные налоги в государственный бюджет Украины бывший парламентарий не платил.

Правоохранительные органы не называют имени подозреваемого, но его описание (народный депутат І, ІІІ-VII созывов и бывший глава Киевской городской государственной администрации, был членом фракции Партии регионов) указывает именно на Макеенко.

В сентябре 2024 года следователи ГБР сообщили Макеенко о подозрении в уклонении от уплаты налогов.